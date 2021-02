Erau pe punctul sa se casatoreasca atunci cand s-au uitat intr-o fotografie veche. Ce-au vazut acolo le-a schimbat viata

Un cuplu de americani care s-a format la o "intalnire oarba" au facut ulterior o descoperire uluitoare despre trecutul lor.

Zachary Frankel si Alex Olsman sunt protagonistii unei relatii care a inceput inca de pe bancile gradinitei, fara ca cei doi sa stie in momentul in care s-au cunoscut. Povestea incepe in 2016, atunci cand Zachary si Alex s-au cuplat dupa un "blind date", asa cum spun americanii, o intalnire programata de un apropiat al lor.

Dupa ce si-au inceput legatura sentimentala, ei au inceput sa-si dea seama ca au lucruri in comun, crescand in aceeasi zona a orasului Philadelphia. Surpriza colosala a venit insa putin mai tarziu, cand mama tinerei a gasit o fotografie veche, in care Alex se afla impreuna cu colegii de la gradinita Montessori pe care o urmase in primii ani de viata.

Ei bine, Alex (imbracata intr-o bluza albastra) era plasata in acea poza chiar langa Zachary, baiatul roscat din stanga ei. "Ne-a fost scris sa fim impreuna", a recunoscut Alex in presa americana despre intamplarea petrecuta cu putin timp inainte de nunta care a avut loc la finalul anului trecut.

