Era obsedata de fitness dar a murit dupa ce a consumat alcool in izolare! Motivul SOCANT al decesului acestei tinere

Alice Burton Bradfort (27 ani) era impatimita a fitness-ului si ducea un stil de viata echilibrat.

Tanara din Brighton si-a gasit sfarsitul in mod tragic dupa ce a baut alcool pe stomacul gol in timpul izolarii.

Alice a murit dupa o complicatie metabolica extrem de rara numita cetoacidoza alcoolica. Decesul tinerei a fost provocat dupa ce aceasta a consumat alcool pe stomacul gol.

Din relatarile prietenilor sai, Alice era o impatimita a fitness-ului, iubea cyclingul si alerga extrem de mult. In plus, tanara nu era consumatoare de alcool, conform spuselor apropiatilor.

"Nu stim cat a baut in acel weekend, insa nu era alcoolica. Nu a mancat suficient iar asta a declansat un acid in stomacul sau. A fost totul atat de neasteptat, nici macar nu a mers la spital, a iesit in gradina si a decedat acolo", a marturisit Aaron Mulvay, prietenul sau.