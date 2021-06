"Era drogul meu si ma ucidea usor". Cum arata acum femeia care a reusit sa slabeasca spectaculos, aproape 90 kg 

O femeie de 31 de ani a dat dovada de multa vointa si ambitie, dupa ce a decis sa slabeasca si a reusit sa dea jos 89 kg.

Becca Scheer a tinut ca un fel de jurnal despre procesul prin care a trecut din 2018, cand a decis ca este momentul sa inceapa sa slabeasca.

Americanca avea la vremea respectiva 159kg cand a realizat ca daca nu face nimic in acest sens, va ajunge sa nu se mai poata bucura de sotul ei si cei trei copii.

"Nu eram dependenta de droguri, dar mancarea era drogul meu si ma ucidea usor, ma lua de langa cei dragi", a marturisit Becca.

Femeia a inceput un regim echilibrat, din care a eliminat dulciurile si carbohidratii grasi, ajungand la o dieta keto.

In prezent, Becca are 73kg si a trecut de la marimea 28 la haine la 8 sau 10. "Mi s-a schimbat complet viata. Ies in oras si ma pot bucura fara sa ma stresez ca nu mi potriveste imbracamintea sau ca nu incap pe scaunul din avion", a declarat aceasta.

"Oamenii sunt uimiti de transformarea mea. Sunt impresionati mai mult de cum mi s-a schimbat starea de spirit. Unchiul sotului meu nici nu m-a mai recunoscut", a adaugat Becca.

sursa foto: ProfiMedia