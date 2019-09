Elon Musk e intrigat de faptul ca Romania si Ciad au acelasi drapel.

"De ce nimeni nu vorbeste mai mult despre asta?", a scris miliardarul pe Twitter.

Elon Musk a atasat o imagine in care cele doua drapeluri apar unul langa altul.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp