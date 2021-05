El este milionarul care a aruncat cu bani intr-un club din Bucuresti! Barbatul care a cheltuit 100 000 de euro in doar cateva ore 

Un barbat din Elvetia a venit in Romania special ca sa petreaca!

Julius Maximilian s-a urcat in avionul privat, alaturi de iubita sa si a venit in Romania, unde a petrecut in unul dintre cele mai scumpe cluburi din capitala. Barbatul nu s-a uitat la bani, iar la finalul serii a avut o nota de plata a carei suma s-a ridicat la 100 000 de euro, anunta cancan.ro.

Conform sursei citate, elvetianul a comandat 50 de sticle din cea mai scumpa sampanie pe care clubul o punea la dispozitie, pe care le-a impartit cu prietenii sai. Julius Maximilian a impartit cu prietenii sai 4 sampanii Armand de Brignac, 45 de sampanii Dom Perignon Rose si o sampanie Dom Perignon Rose Vintage 2003 Jeroboam 3 L.

Barbatul de 34 de ani a fost insotit de iubita sa, pe care a cunoscut-o in timpul unei vacante in Dubai, anul trecut. De atunci, cei doi sunt nedespartiti.