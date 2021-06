El e sculptorul care a vandut cu 15 000 de euro o opera INVIZIBILA! Cum 'arata' lucrarea care l-a imbogatit

"Iti activeaza puterea imaginatiei", explica Salvatore Garau despre 'sculptura' sa imaginara.

Intr-un fel sau altul, barbatul a reusit s-o vanda cu nu mai putin de 15 000 de euro. Desi sculptura nu exista, ea se afla in 'mintea celui care a creat-o', explica Salvatore, care si-a 'expus' opera in cadrul unei licitatii.

"Vidul nu este altceva decat un spatiu plin de energie chiar daca il golim si nu mai ramane nimic. Este o energie condensata si transformata in particule", spune italianul de 67 de ani.

Opera sa, denumita 'Io sono', in traducere 'Eu sunt', este o 'sculptura imateriala'.