El e cel mai neindemanatic hot! Suma ridicola pe care a furat-o si numarul colosal de tentative de spargere

Justitia elvetiana s-a confruntat recent cu un caz incredibil, al unui hot care a comis zeci de mii de tentative de spargere.

Cifrele prezentate de presa din Tara Cantoanelor sunt pur si simplu uluitoare. Astfel, se mentioneaza faptul ca Ardian B. a comis in decurs de 18 luni, adica intr-un an si jumatate, nu mai putin de 75.992 de infractiuni (surprinse probabil cu camerele de supraveghere). E vorba despre tentative de furt, marea majoritate din masinile aflate in parcari subterane.

Mai socant e faptul ca, din acest numar impresionant de tentative, Ardian a comis doar 22 de furturi efective, iar paguba victrimelor e una insignifianta, de aproximativ 10.000 de euro. Conform surselor din ancheta, elvetianul ataca masinile prin spargerea geamurilor sau taierea acoperisului de la decapotabile. De asemenea, de multe ori s-a razbunat pe cauciucurile de la masina, pe care le distrugea atunci cand jaful nu mergea asa cum trebuie.

In varsta de 22 de ani, Ardian a comis aceste fapte in perioada 2016-207, cand era minor, un tribunal condamnandu-l la peste 3 ani de inchisoare, o pedeapsa care e pe cale sa fie indeplinita in totalitate.

