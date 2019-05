El Chapo vrea sa evadeze din inchisoare! Anuntul anchetatorilor despre planul temutului traficant

El Chapo e in inchisoare de peste doi ani de zile si urmeaza sa primeasca sentinta.

Temutul traficant de droguri mexican s-a plans de conditiile in care traieste in inchisoare, de faptul ca nu a mai vazut lumina soarelui de cand a fost incarcerat si a cerut, prin intermediul avocatului sau, sa fie "crutat" si sa i se permita sa aiba si activitati in aer liber.

Totusi, anchetatorii spun ca aceste sesizari facute de El Chapo si cererea privind activitatile in aer liber ar putea face parte dintr-un plan de evadare al traficantului, scrie CNN.

In cei doi ani petrecuti in inchisoare, Joaquin "El Chapo" Guzman nu a respirat aer curat si nu a mai vazut lumina naturala si este fortat sa-si bage hartie igienica in urechi pentru a nu mai auzi zgomotele oribile care se aud in inchisoare, potrivit plangerii facute de avocatul sau.

Anchetatorii nu sunt dispusi sa faca niciun compromis, pentru ca El Chapo s-a mai folosit si in alte randuri de astfel de scuze pentru a-si duce la indeplinire planurile de evadare.

El a evadat dintr-o inchisoare de maxima siguranta dupa ce celula sa a fost conectata cu exteriorul printr-un tunel. Acesta a scapat prin acel tunel si a fost ridicat cu un elicopter de complicii sai.