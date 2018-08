El Chapo a fost DEPASIT in topul cruzimii! Un fost politist i-a luat locul in lumea NEAGRA! Cine e si care e recompensa URIASA pentru a-l prinde

El Chapo a fost arestat in 2016.

Un fost politist a devenit ucigas profesionist si a fost numit cel mai periculos si puternic sef de cartel din lume, surclasandu-l pe El Chapo.

El Mencho a coordonat un bombardament asupra fortelor de securitate mexicane din Jalisco si a pus la pamant un elicopter miliar folosind un lansator de rachete.

Autoritatile Mexicane si americane l-au numit pe Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho, cel mai periculos raufacator in viata, dupa arestarea lui El Chapo in 2016.

Cartelul condus de el, The Jalisco New Generation, a surclasat cartelul Sinaloa, condus de El Chapo, sustin autoritatile mexicane.

Seful autoritatii care se ocupa de controlul traficului de droguri din Mexic l-a catalogat pe Cervantes drept "inamicul public numarul unu" si spune ca acesta are o armata de sute de "baieti rai".

Odata cu arestarea lui acestuia din urma in 2016, cartelul Sinaloa a inceput sa piarda din putere si, pe fondul incercarilor disperate ale oamenilor lui Chapo de a recastiga suprematia pe acest teritoriu negru, cartelul lui El Mencho a reusit sa produca sute de kilograme de metamfetamina si heroina, traficand tone de cocaina.

Inainte sa preia organizatia, Cervantes a fost un mic traficand de droguri, care a obtinut un loc de munca la Politia din Jalisco la inceputul anilor '90. Mai tarziu, acesta a intrat in cartelul Milenio si s-a casatorit cu Rosalinda Gonzalez Valencia, sora unuia dintre sefii acestuia.

Avand in vedere pericolul pe care-l reprezinta actiunile sale, autoritatile din SUA si Mexic au pus o recompensa de 6,5 milioane de dolari pe capul lui Cervantes!