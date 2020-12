El are 23 de ani, ea 76, dar la asta nimeni nu se astepta! Decizia cuplului a lasat MASCA intreaga lume

Almeda si Gary Hardwick formeaza una dintre cele mai ciudate perechi din lume, diferenta de varsta fiind de 53 de ani.

Femei casatorite cu barbati in varsta s-au mai vazut de-a lungul timpului, insa invers se intampla mai rar. Este cazul lui Gary Hardwick (23 de ani), care s-a insurat cu "bunicuta" Almeda (76 de ani) la numai doua saptamani de cand se cunoscusera, la inmormantarea fiului ei.

Casnicia formata in urma cu 6 ani, can Gary era doar un adolescent de 17 ani, iar Almeda trecuse in al optulea deceniu de viata traverseaza in prezent o noua etapa. Asta pentru ca cei doi soti si-au anuntat intrarea pe platforma OnlyFans, dedicata in special materialelor erotice contra-cost. "Avem conținut pe deplin explicit" e declaratia fierbinte cu care Gary si Almeda incearca sa-si atraga cat mai multi clienti.

Interesant e fapptul ca, după căsătorie, perechea inedita s-a mutat în casa lui Almeda cu unul dintre nepoții acesteia, care e cu 3 ani mai în vârstă decât sotul.