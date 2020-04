Ei sunt singurii oameni din lumea civilizata care nu au aflat inca de pandemie! De ce nu stiu nimic despre coronavirus

Nimeni nu le-a spus despre pandemia de coronavirus.

Marinarii francezi care se afla in submarinele nucleare sunt singurii oameni care inca nu au aflat ce se petrece in lume. Potrivit Associated Press, acestia sunt protejati de informatiile negative din exterior, astfel ca nu au fost inca informati despre Covid-19.

"Nu vor sti nimic", este mesajul fostului comandant Dominique Salles, care a condus escadrila balistica franceza din 2003-2006. "Baietii trebuie sa fie complet disponibili pentru misiunea lor. Cei care sunt pe mare nu au nevoie de aceste informatii. Comandantul cred ca est informat despre ce se intampla, dar nu cred ca are nici el toate detaliile", a mai spus Salles.

