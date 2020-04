Efectele pandemiei: Vanzarile de prezervative s-au dublat in luna martie! Ce spun sociologii

Pandemia de coronavirus a schimbat total viata de zi cu zi si obiceiurile oamenilor.

Vanzarile de prezervative s-au dublat in luna martie, potrivit unui reprezentant al unui mare magazin online si citat de Mediafax. Sociologii spun ca, in perioada izolarii, oamenii sunt in cautarea intimitatii cu partenerul, iar acesta este un motiv in plus pentru cresterea vanzarilor.

"In Romania, vanzarile de prezervative s-au dublat fata de anult trecut, de la inceputul starii de urgenta", a declarat reprezentantul magazinului.

De asemenea, o companie producatoare vine cu precizari: "Am observat, intr-adevar, ca rezultatele vanzarilor din martie sunt mai mari, in comparatie cu anul trecut, dar nu putem spune daca este vorba de consului real sau de o masura de stocare din cauza izolarii. Si vanzarile online s-au intensificat in situatia actuala, deoarece observam traficul online mai mare in general".