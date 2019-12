Ea e una dintre cele mai puternice femei din lume! Corpul ei arata uluitor: imagini incredibile! Ce se intampla cand renunta la haine

E campioana mondiala in bodybuilding, dar iubitul ei o considera cea mai sexy femeie din lume!

Natalia Kusnetova (28 de ani) a inceput sa traga de fiare la 14 ani. Rusoaica are acum un corp incredibil.

"Mai intai, am mers la sala fara vreun obiectiv. Dar dupa 3 luni, antrenorul meu m-a intrebat daca vreau sa particip la o competitie de bodybuilding. La 15 ani eram deja campioana in regiunea din care provin", a povestit Natalia. Fata spune ca sportul a ajutat-o sa-si depaseasca timiditatea si sa-si faca un iubit. Are o relatie stabila de 10 ani cu un barbat care n-are nici pe departe calitatile ei fizice. Cei doi sunt sot si sotie de 4 ani.