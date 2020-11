Ea e femeia pentru care MODA nu exista! Tanara care se imbraca in fiecare zi ca acum 200 de ani

Ucraineanca Mila Povoroznyuk si-a creat un stil vestimentar unic, bazat doar pe moda din urma cu aproape doua secole.

"Femeile erau mai sanatoase si mai frumoase atunci", spune Mila despre perioada temporala pe care incearca s-o recreeze. Astfel, ea a renuntat la blugi ori la celelalte haine moderne din ziua de azi si se imbraca in fiecare zi asa cum o faceau reprezentantele sexului frumos de la inceputul secolului XIX, adica in urma cu aproximativ 200 de ani.

Dupa cum se poate vedea si pe pagina de Instagram a Milei, ea nu apeleaza decat la tinute vintage, cu rochii lungi, corsete si tot felul de palarii sau incaltaminte din epoca victoriana. Chiar daca efortul de se imbraca in acest fel e unul destul de mare, Mila Povoroznyuk spune ca merita si ca se simte extrem de confortabil.

"Mai întâi am început să port o bluză vintage, apoi o fustă și asa mi-am umplut dulapul”, a declarat Mila Povoroznyuk pentru ziarul rus Komsomolskaya Pravda. Conform propriilor declaratii, garderoba sa numără în prezent peste 100 de articole, din diferite perioade de timp.

