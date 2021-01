E una dintre cele mai cunoscute actrite pentru adulti dar nimeni nu stia asta despre ea: "Ma simt mai singura din cauza asta!" Dezvaluirile neasteptate pe care le-a facut

Riley Reid (29 ani) este una dintre cele mai populare actrite pentru adulti.

Pe numele ei real, Ashley Mathews, tanara a intrat in industria filmelor pentru adulti in 2010, cand avea 19 ani, iar de atunci a castigat numeroase premii. Inainte de asta, Riley a lucrat ca stripteuza.

Tanara a profitat de una dintre postarile sale de pe Instagram pentru a se confesa celor 3.8 milioane de urmaritori pe care ii are. Riley a dezvaluit dependentele de care sufera si care sunt planurile sale pe viitor.

"Vreau ca in 2021 sa devin o versiune imbunatatita a mea si stiu ca pot obtine asta daca am mai multa grija de mintea si corpul meu. Pe cat as vrea sa neg asta, fumatul de marijuana si alcoolul imi schimba nivelul de energie si starile. Plang mai mult, sunt mult mai trista, ma simt mult mai singura si indepartata de lume.

Cu toate astea, continui sa imi spun ca ma fac sa ma simt mai bine, desi cu fiecare zi ma simt mult mai rau fata de ziua precedenta. Am stat departe de ele pentru un an, am fost slaba si nu am reusit sa ma tin de asta.

Acum vreau sa renunt si sa stau departe de ele pentru 5 ani. Vreau sa devin cea mai buna versiunea a mea posibila si stiu ca o minte limpede ma va ajuta sa ating acest obiectiv", a scris tanara pe Instagram.