"E un dictator obisnuit sa rezolve problemele cu violenta!" Dezvaluiri incredibile din tara care ascunde numarul real al infectarilor cu COVID-19! Care este motivul

Presedintele din Belarus ar ascunde cifrele reale ale pandemiei.

In Belarus, viata continua in conditii normale, chiar daca coronavirusul a ajuns si acolo. Unicul campionat din Europa care nu s-a intrerupt este cel din Belarus, iar meciurile se joaca normal, cu spectatori in tribune. Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 se ridica la 2578, iar numarul deceselor se ridica la 36, insa cifrele nu ar fi cele reale.

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, se afla in aceasta functie din anul 1994, si este supranumit "ultimul dictator al Europei", este de parere ca daca ar lua o serie de masuri si ar inchide tara, economia in Belarus s-ar ruina. Acesta nu tine cont nici de avertismentul Organizatiei Mondiale a Sanatatii care cere masuri de izolare totale si imediate. Lukasenko i-a sfatuit pe oameni sa previna virusul cu vodca, sauna si mult sport.

Un fost candidat la presedintie in Belarus, Andrei Sanikov, este de parere ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus este de 5, chiar de 10 ori mai mare decat se declara.

"Cifrele reale ar fi de cinci sau chiar zece ori mai mari decat ce li se prezinta oamenilor. Informatiile vin direct de la doctori, multe apar si pe retelele de socializare. E un dictator obsinuit sa rezolve problemele cu violenta, inchizandu-si rivalii. Dar asta nu merge cu virusul", a declarat Andrei Sanikov pentru The Times.

Potrivit sursei citate, Lukasenko refuza sa inchida tara si masurile de izolare pentru ca se teme de o recesiune inaintea alegerilor prezidentiale din 30 august.

