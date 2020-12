E stirea care face inconjurul lumii! Cum a ajuns un hacker roman la castiguri de peste doua milioane de dolari in numai 3 ani

Un hacker roman a doborat o borna importanta si a reusit sa castige o suma uriasa de bani.

Cosmin Iordache este primul hacker, vanator de recompense, care a castigat uriasa suma de peste 2 milioane de doari. Romanul se ocupa cu gasirea bug-urilor de pe internet si a este recompensat prin intermediul programului Hacker One de coordonare a vulnerabilitatilor si recompense pentru bug-uri.

Hacker One mai mentioneaza faptul ca romanul a fost, de asemenea, al saptelea hacker care a obtinut castiguri de 1 milion de dolari in doar doi ani, acest lucru fiind realizat in urma cu aproximativ un an in urma.

In numai 90 de zile, Cosmin Iordache a reusit sa stranga 300.000 de dolari din recompensele programului Hacker One.

Cosmin traieste in Germania de sase ani de zile, unde locuieste impreuna cu sotia si cu cei doi caini ai lor, anunta Bleeping Computer.

Tot in Germania si-a descoperit Cosmin si interesul pentru hacking. La un seminar de HackAttack din Hamburg, la jumatatea anului 2016, in timp ce era student la Universitate, Cosmin a fost determinat sa faca pasul la vanatoarea de recompense.

La sfarsitul anului 2017, in timp ce lucra in continuare ca dezvlotator, romanul a intrat programul Hacker One si a inceput vanatoarea de recompense.

Impactul sau a fost unul semnificativ si de atunci a reusit sa castige mai multe premii. Cosmin a fost incoronat drept 'Assassin' (hackerul cu cel mai mare impact) la un eveniment de hacking din Singapore, iar ulterior a castigat din nou acelasi premiu la un eveniment din Londra, in 2019.

El are pana in prezent 468 de vulnerabilitati trimise prin programe de recompense, reusind sa descopere erori pentru firme uriase ca Verizon Media, PayPal, Dropbox, Facebook, Spotify, AT&T, TikTok, Twitter, Uber, GitHub, precum si cateva erori raportate la Departamentul Apararii SUA.

Cosmin este in prezent locul 12 pe baza statisticilor istorice de pe HackerOne.

334 days ago we announced Cosmin as the 7th hacker to reach $1 million dollars in earnings. Today we celebrate his achievement to be the FIRST to reach $2 million! Please join us in congratulating @inhibitor181! ????#TogetherWeHitHarder pic.twitter.com/RGIKTog1mo — HackerOne (@Hacker0x01) December 23, 2020