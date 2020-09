E sau nu de SPERIAT pentru copii? Un educator de gradinita TATUAT pe tot corpul si-a pierdut locul de munca. A stat 460 DE ORE sub ac!

Sylvaine Helaine s-a declarat extrem de dezamagit pentru ca n-a mai fost lasat sa lucreze cu copiii din cauza aspectului fizic.

Povestea s-a petrecut la o scoala elementara dintr-o suburbie a Parisului, conducatorii unitatii de invatamant primind reclamatii in ceea ce priveste numarul mare de tatuaje pe care si le-a facut Sylvaine. In plus, el si-a transformat albul ochilor in negru printr-o interventie chirurgicala, sporindu-si si mai mult imaginea infricosatoare.

"Cred ca s-a luat o decizie trista. Eu sunt profesor si imi iubesc meseria", a declarat francezul de 35 de ani, el fiind nevoit sa renunte la post dupa o plangere venita de la un copil de 3 ani care, culmea, nu se afla in clasa lui.

Conform propriilor dezvaluiri, Sylvaine Helaine a inceput sa se tatueze la varsta de 27 de ani, la Londra, intr-o perioada in care trecea printr-o "criza existentiala", iar de-atunci a adunat nu mai putin de 460 de ore sub ac, in saloanele de specialitate.