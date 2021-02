E revoltator cum au fost filmati. Ce puteau sa faca angajatii unei clinici pentru coronavirus. Dovezile sunt clare

Presa britanica a dezvaluit imagini scandaloase dintr-un centru de testare din orasul Wolverhampton.

Un videoclip care a ajuns si pe retelele de socializare face furori in Marea Britanie, dar numai. Desi pare greu de crezut, intr-o institutie implicata in lupta cu pandemia si in care s-au investit milioane de euro domneste un haos generalizat.

Astfe, se poate vedea cum angajatii clinicii Immensa, fara sa stim daca era sau nu vorba despre doctori, se iau la bataie si se rostogolesc pe podea in timpul serviciului sau joaca fotbal prin incaperi.

De asemenea, in inregistrare se poate auzi o persoana care se lauda ca a baut niste alcool, in speta Jagermeister, in timp ce un altul e surprins uitandu-se la un film pentru adulti. Asta in conditiile crizei sanitare din Regat, acolo unde victimele pandemiei cu Covid au atins cifre impresionante, atat in randul bolnavilor cat si al deceselor.