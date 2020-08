E printre cele mai vizitate orase din LUME si ar putea fi LOVIT de un DEZASTRU! Un CUTREMUR URIAS este INEVITABIL: "Va fi devastator, vor muri multi oameni!"

Orasul Istanbul din Turcia este una din principalele atractii ale turistilor in lume, insa ar putea fi lovit de un adevarat dezastru.

Pe langa potentialul turistic pe care il are, Istanbul este si unul dintre orasele cu cel mai mare risc seismic din lume.

Totul din cauza a faliei Nord-Anatoiene care se afla in zona, unde doua placi tectonice importante se intalnesc. Acest lucru poate duce la producerea unui cutremur urias care sa produca pagube devastatoare. Istanbul a mai fost lovit de un cutremur si in 1999, cand au murit mii de oameni. Seismul de 7.6 grade s-a produs atunci la o adancime de numai 15 km, iar rezultatele au fost dezastruoase: peste 18.000 de morti si sute de mii de cladiri facute praf.

Un geolog din Turcia trage un semnal de alarma: "E o certitudine ca se va produce un nou cutremur! Multi oameni vor muri!"

Sukru Ersoy, geolog turc, spune ca este inevitabila producerea unui nou cutremur in zona, avand in vedere riscul din imprejurimi:

"Riscul unui cutremur mare in Istanbul si in jurul sau este o amenintare pentru securitatea nationala. Va fi absolut devastator. Multi oameni vor muri. Aud discutii despre daca se va produce un astfel de cutremur. Dar nu asta e problema, se va produce! E o certitudine! Trebuie sa reducem riscurile acum", avertizeaza Sukru Ersoy, potrivit Digi 24.

In Istanbul se fac simulari pentru cutremure, in care copiii pot simti inclusiv cum se simte un seism cu magnitudinea de 6.7. Cu toate acestea, autoritatile din Turcia se tem ca lucrurile nu sunt luate atat de in serios pe cat ar trebui:

"Uneori, cred ca noi, in Turcia, luam in serios cutremurele doar dupa ce au avut loc. In acest moment, Istanbul nu este pregatit! Indiferent daca este vorba despre pregatirea pentru gestionarea situatiilor de urgenta sau despre siguranta constructiilor", avertizeaza si Cenk Tankal, instructor in simularea cutremurelor, potrivit aceleiasi surse.

Istanbul este aproape an de an in topul celor mai vizitate orase din lume, milioane de oameni straini trecand granitele sale pentru a admira cultura, traditiile si arhitectura locala.