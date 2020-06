E LEIT Kim Jong-un si a povestit bataile pe care le-a luat! Barbatul devenit celebru pentru asemanarea cu liderul nord-coreean | FOTO

Un barbat a devenit celebru pentru asemanarile sale uimitoare cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un.

Howard X seamana perfect cu Kim Jong-un, insa acest lucru a avut anumite consecinte asupra vietii lui.

Acesta a dezvaluit cat de periculos este sa se afiseze in public. Howard X a aparut la mai multe evenimente mari in intreaga lume si a vorbit intr-un interviu despre riscurile la care se supune.

In 2018, a calatorit la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Coreea de Sud, a primit o bataie violenta de la niste agenti nord-coreeni:

"Am fost asaltati de agenti nord-coreeni la Jocurile Pyeongchang", a spus Howard pentru Daily Star, care s-a ales cu mai multe vanatai dupa corectia primita.

"Am intalnit majoretele din Coreea de Nord si s-au distrat de minune cand m-au vazut, insa unora nu le-a placut ceea ce faceam. M-au luat deoparte si mi-au dat cateva suturi bune. Erau camere in jurul nostru, dar au fost foarte profesionisti. Mi-au dat niste lovituri bune stiind ca nu vor aparea la TV", a mai spus Howard.

Un alt episod care l-a avut in prim-plan a avut loc cand a calatorit la Hanoi, in Vietnam. Asta se intampla in timpul summitului istoric dintre presedintele american Donald Trump si Kim Jong-Un. Aparitia sa nu a fost vazuta cu ochi buni de autoritati si l-au dat afara din tara:

"M-am distrat foarte bine in Vietnam. Imediat ce am terminat interogatoriul, au pus pe cineva se ne monitorizeze 24 din 24 si sa ne urmeze oriunde mergem. Au avut pe cineva care ne urmarea inainte sa ne dea afara", a dezvaluit Howard X.

Howard X este un contestatar al sistemului dictatorial, pe care il considera "un regim oribil" si asupra caruia trebuie atrasa atentia.

Barbatul nu se teme de riscurile la care este supus, desi este constient ca ar putea fi asasinat:

"Coreea de Nord nu face amenintari, daca fac ceva, te vor ucide. Nu fac niciodata amenintari. Bineinteles ca m-am gandit ca as putea sa fiu asasinat, dar acest lucru ar avea niste costuri. In primul rand, sunt cetatean chinez, in al doilea rand sunt si australian. Daca mi-ar face ceva, nord-coreenii ar provoca o mare criza cu guvernul chinez, guvernul Hong Kong si guvernul australian", a mai spus barbatul.