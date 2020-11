E FILMUL momentului in lume, dar e plin de GRESELI. Erorile fundamentale din "Gambitul damei" au iesit la suprafata

Popularitatea filmului "Gambitul damei" e umbrita de cateva neconcordante cu lumea reala a sahului, sportul in jurul caruia se invarte actiunea.

Actrita Anya-Taylor Joy (24 de ani) a facut furori cu rolul sau din productia care poate deveni cea mai vizionata din istoria platformei Netflix. Seria se concentreaza pe ascensiunea fulminanta in sah a unei tinere orfane, Beth Harmon, care a crescut intr-un orfelinat si a ajuns cea mai buna din lume in "sportul mintii".

Totusi, remarcabil per total, filmul are si cateva scapari scoase in evidenta de specialistii in sah. Prima ar fi rapiditatea cu care se fac mutarile, stiindu-se faptul ca sahul presupune gandirea si aprofundarea fiecarei miscari. Apoi, pe parcursul filmului, apar discutii intre partenerii aflati in joc, un lucru inadmisibil in sahul real.

De asemenea, fiind un personaj fictiv care se lupta in anii 1960 in principal cu marii sahisti ai Rusiei, americanca Beth Harmon e asemanata in film cu Paul Morphy, un campion mondial din secolul XIX. In realitate, personajul interpretat de Anya-Taylor Joy e mult mai indreptatit sa semene cu Bobby Fischer (campion mondial in perioada 1972-1975), care a crescut in conditii familiale extrem de grele, asa cum a facut-o in film si Beth. Mai mult ca sigur, americanii au evitat insa mentionarea lui Fischer, cunoscut pentru clinciurile avute de-a lungul timpului cu autoritatile americane.