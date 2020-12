E BLONDA sexy, are lumea la picioare, dar ASCUNDE ceva. MILIOANE de barbati n-au voie sa afle asta!

Frumoasa Paige Spiranac (27 de ani), o fosta jucatoare de golf, are un subiect despre care nu vrea sa vorbeasca niciodata.

Considerata un sex-simbol in lumea sportului, americanca a cochetat mult timp cu competitiile profesioniste de golf, insa a renuntat pentru a se concentra pe cariera sa in social media. Astfel, milioane de barbati o pot admira pe pagina de Instagram, acolo unde pozeaza provocator, de multe ori incercand sa ofere lectii de golf incepatorilor.

"Am decis să fiu o persoană publică și să-mi răspândesc viața online", explică Paige, care are insa si un mare secret. Este vorba despre sotul sau, instructorul de fitness Steve Tinoco, cu care s-a casatorit in 2018. Mai precis, blonda face tot posibilul sa nu apara in public cu partenerul sau, iar motivul e legat de popularitatea sa in randul barbatilor, care ar scadea considerabil. "Da, multi imi spun asta. Dar eu sunt atat de deschisa in toate incat vreau sa pastrez ceva doar pentru mine", a marturisit acum Paige Spiranac, considerata una dintre cele mai sexy sportive din toate timpurile.