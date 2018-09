E atat de musculoasa incat i se spune "DEMONUL!" Cine e femeia care il umileste pe Ronaldo la grosimea picioarelor. FOTO

O culturista din Ucraina si-a propus sa-l umileasca pe Cristiano Ronaldo.

Ucraineanca Bakhar Nabieva s-a transformat dintr-o tara slaba si timida intr-o culturista poreclita "demonul". Sunt multi care o acuza de operatii estetice, insa ea a tinut sa le arate regumul spartan din sala de forta.

"Ma saturasem ca oamenii sa rada de mine si de fizicul meu. Am decis sa schimb aceasta situatie. Am inceput sa merg la sala, dar nu aveam idee de un program de antrenament. Dupa o perioada am inceput sa observ cum apar muschii, iar apoi nimic nu m-a mai oprit sa merg zilnic in sala de forta", povesteste Bakhar.

Acum 2 milioane de oameni o urmaresc pe Instagram, acolo unde posteaza des sfaturi pentru amatorii de culturism.