Durul El Chapo a inceput SA PLANGA in fata judecatorilor! Momentul in care a cedat si nu si-a putut stapani lacrimile

Joaquin "El Chapo" Guzman a aparut pentru ultima data in 2018 in fata judecatorilor. Procesul sau a avut un nou termen in a treia zi dupa Craciun.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

El Chapo a plans in fata judecatorilor in aceasta saptamana. Motivul? Acestia au permis ca in sala sa asiste si sotia sa, Emma Coronel Aispuro, dar si cele doua fiice ale lor! Faimosul traficant nu si-a putut stapani lacrimile atunci cand le-a vazut pe acestea.

Specialistii spun ca momentul ar putea avea efect chiar si asupra juratilor.

"Unul dintre lucrurile pe care avocatii apararii incearca sa le obtina este aceea a unei imagini umane a celui judecat", spune Vinoo Varghese.

El Chapo a pledat nevinovat pentru 17 capete de acuzare, care includ traficul de droguri, spalarea de bani si comandarea unor asasinate. El are 61 de ani si se afla in prezent in custodia autoritatilor americane, dupa ce a evadat din doua inchisori mexicane.