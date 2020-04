"Dupa ce au imbolnavit medicii, pleaca la sparanghel!" Atac necrutator la adresa sutelor de romani plecati in Germania la munca! Ce acuze le sunt aduse

Critici dure pentru romanii plecati in Spania la cules de sparanghel.

Acum doua zile, au fost surprinse imagini pe aeroportul din Cluj cu sute de romani care plecau in Germania la cules de sparanghel in plina pandemie de coronavirus. Antrenorul roman, Marius Sumudica, i-a criticat dur pe acestia si spune ca cel putin unul dintre cei care au plecat are coronavirus si nu este posibil sa se intample asa ceva in aceasta perioada.

"Am vazut imaginilie, erau incredibile. Unul nici nu stia unde zboara. Nu se poate asa ceva, era luat de acasa si dus sa munceasca acolo. Sunt unele lucruri care ne trag in jos. Noi dam ordonante, sunt fel si fel de ordonante prin care batranii nu au voie sa iasa din case. Acum oamenii aia erau trimisi prin autocare la aeroport.

Eu n-am nimic cu diaspora. Frate, unii au dreptate. Au venit si au imbolnavit jumatate din tara, la Suceava e nenorocire. Acum plecat din tara bine mersi. Din cei care au plecat din tara, macar unul are coronavirus. Au venit aici, au imbolnavit cadre medicale si acum pleaca inapoi sa culeaga sparanghel", a declarat Marius Sumudica, la PRO X.