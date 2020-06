Drama prin care trece Mia Khalifa si apelul ei disperat dupa ce a iesit din industria filmelor pentru adulti: "Nu faceti asta in viata voastra!" Ce a socat-o

Fosta actrita in productii interzise minorilor, Mia Khalifa isi regreta trecutul.

Tanara de 27 de ani a aparut in 11 productii porno in urma cu mai multi ani. Mia le sfatuieste pe toate fetele tinere sa nu-i urmeze exemplu si sa nu se apuce ce filme XXX. A socat-o tratamentul de care a avut parte din partea corporatiilor care s-au imbogatit pe seama productiilor in care apare si ea.



"Cele 11 filme ma vor bantui pana voi muri, nu vreau ca o alta fata sa treaca prin ce trec eu. Nimeni nu ar trebui sa treaca prin asa ceva. Nu va apucati de filme porno! Daca totusi o faceti, nu va lasati la mana unei companii. Faceti-o pentru voi, in termenii vostri. Iar daca sunteti un consumator al industriei porno, fiti siguri ca e vorba de ceva corect din punct de vedere moral si ca nu incurajati corporatii care exploateaza femei. E la fel ca la cumparaturi, incurajati productia locala, consumati de la producator", le-a transmis Mia celor peste 20 de milioane de fani pe care ii are pe Instagram.

Mia a dezvaluit recent ca a facut doar 12 000 de dolari in cele 3 luni in care a fost actrita de filme pentru adulti. Khalifa a inceput o cariera de prezentatoare sportiva si e fana a lui West Ham United.