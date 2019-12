Doi turisti pot ajunge in fata plutonului de executie. Ce greseala au facut pe aeroport

Incidentul a avut loc in Bali, Thailanda.

Doi turisti, o femeie si un barbat, pot fi executati de un pluton, dupa ce au fost prinsi ca incercau sa ascunda droguri in bagaje. Cei doi nu au legatura unul cu celalalt, insa au fost arestati in aceeasi perioada, alaturi de alti traficanti de droguri.

5 persoane au fost expuse in fata mediei de politia din Thailanda, pentru a da un exemplu de ce se intampla cu traficantii de droguri in aceasta tara. Thailanda poate da pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri, lucru ce s-a intamplat mai rar in ultimii ani, desi populatia sustine executarea traficantilor de droguri.

Thailanda are peste 150 de oameni ce au primit pedeapsa cu moartea, si asteapta sa fie executati. Dintre acestia, o treime sunt straini, iar marea majoritate au fost condamnati pentru trafic de droguri.