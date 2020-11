Doi piloti s-au jucat in zbor cu avionul Boeing 737. Ce-au desenat in aer nu poate fi descris in cuvinte

Autoritatile din aviatia ruseasca cerceteaza un caz nemaintalnit, in care doi piloti si-au permis sa faca desene in aer la bordul unui Boeing 737.

Zborul de linie dintre orasele Moscova si Ekaterinburg a suferit o intarziere de 20 de minute, iar cauza e greu de imaginat. In urma primelor informatii aparute in presa rusa, se pare ca avionul Boeing a fost folosit pentru scurt timp in alte scopuri.

In mediul online s-a viralizat imaginea pe care cei doi piloti au desenat-o cu traseul lor, mai precis un organ sexual barbatesc.

A fost descifrat si mesajul, unul de sustinere pentru un fotbalist din nationala Rusiei, Artem Dzyuba, exclus recent din lot pentru aparitia unui film cu tenta sexuala, in care pare ca se masturbeaza. Avionul Boeing 737 apartinea unei companii low-cost, Pobeda, iar ancheta e in curs de desfasurare.