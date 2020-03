Doctorul care spune ca tocmai ar putea sa fi gasit leacul pentru coronavirus! Ce medicamente le-a dat bolnavilor

Cercetatorii din toata lumea cauta cai de combatere a virusului ucigas provenit din China!

Noul coronavirus ar putea fi invins in urmatoarea perioada! Echipa de inovatie a Universitatii din Queensland crede ca o combinatie de doua medicamente ar putea sa inhibe virusul. Profesorul David Paterson spera sa inceapa testele pe pacienti pana la sfarsitul lui martie.

"Tratamentul nostru are potentialul sa fie eficient. Trebuie luat in considerare pentru administrarea pe scara larga cu efect imediat. In acest moment, vrem sa-l testam in 50 de spitale din Australia. Vom compara efectul a doua medicamente administrate separat, precum si combinat", a spus doctorul Paterson pentru news.com.au.

Sursa citata scrie ca unul dintre medicamente e administrat pentru inhibarea HIV, in timp ce al doilea e folosit in tratamentul malariei.

Paterson si-a descris 'reteta' drept un potential tratament.

Profesorul sustine ca un pacient care a fost identificat drept purtator al coronavirusului a scapat de el dupa administrarea tratamentului recomandat.

"Primul val de pacienti chinezi pe care i-am avut in Australia s-a recuperat foarte, foarte bine cu medicamentul anti-HIV", a explicat Paterson.

Cel putin 350 de australieni au fost infectati cu COVID-19 in ultimele doua luni. In lume, numarul imbolnavirilor ajunge la 170 000. Mai mult de 6 500 de oameni au murit.

