Disparitiile misterioase pe care nimeni nu le intelege. Tara in care vedetele tinere isi pierd viata pe banda rulanta

Decesul neasteptat al unei tinere actrite din Coreea de Sud ridica semne de intrebare asupra unui lant de tragedii similare petrecute in tara asiatica.

Sud-coreeanca Song Yoo-jung a murit in conditii neelucidate la numai 26 de ani, lasand un gol imens in randul fanilor pe care si-i crease atat ca actrita, cat si in calitate de cantareata si fotomodel.

Pana la stabilirea cauzei care a provocat moartea, inlclusiv sinuciderea fiind luata in calcul, opinia publica din Coreea de Sud si nu numai priveste cu suspiciune la sirul nesfarsit de evenimente asemanatoare petrecute in ultimii ani.

Lista porneste din 2017, cand un cunoscut super-star al muzicii pop, Kim Jong-hyun, si-a luat viata la 27 de ani. A urmat cantareata Sulli, care s-a sinucis la 25 de ani, în octombrie 2019. Incidentul din urma a avut loc dupa ce artista se implicase activ intr-o campanie feminista.

La doar 6 saptamani de la moartea lui Sulli, o alta cantareata, Goo Hara, a fost gasita fara suflare, la 28 de ani. Sirul macabru a continuat si in 2020, cand actrita Oh In-hye a murit la 36 de ani, la fel ca Yohan (28 de ani), care era membru al trupei pop TST.