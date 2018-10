Dinel Staicu iese din inchisoare! Fostul patron al Universitatii Craiova va fi eliberat dupa 8 ani  

Dinel Staicu, fostul patron al Universitatii Craiova, va fi eliberat din inchisoare.

Dinel Staicu va fi eliberat dupa ce a ispasit aproape 8 ani din pedeapsa de de 12 ani dictata in dosarul devalizarii Bancii Religiilor.

Tribunalul din Ilfov a decis eliberarea omului de afaceri dupa ce a respins ca nefondata contestatia procurorilor DNA.

"In temeiul art.425 ind.1 Cod procedura penala raportat la art. 587 alin. 3 Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia declarata de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.N.A. impotriva sentintei penale nr. 2246 din data de 26.07.2018 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 17454/4/2018.

In temeiul art. 425 ind.1 Cod procedura penala raportat la art. 587 alin. 3 Cod procedura penala, admite contestatia declarata de petentul condamnat Staicu Dinel impotriva sentintei penale nr. 2246 din data de 26.07.2018 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 17454/4/2018.

Desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand cauza: in temeiul art. 587 alin. 3 Cod procedura penala, admite cererea de liberare conditionata privind pe condamnatul Staicu Dinel. Dispune liberarea conditionata a condamnatului Staicu Dinel din pedeapsa de 12 ani de inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1852/2018 emisa de catre Judecatoria Sector 4 Bucuresti.

Dispune punerea de indata in libertate a condamnatului Staicu Dinel de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 3521/2018, mandat emis in baza sentintei penale nr. 1852/2018 emisa de catre Judecatoria Sector 4 Bucuresti, daca nu este retinut, arestat preventiv sau detinut in altă cauza", se arata in sentinta Tribunalului Ilfov. Decizia este definitiva.

Dinel Staicu a fost condamnat la sfarsitul anului 2010 la 12 ani de inchisoare. A ispasit 8 ani din pedeapsa la Penitenciarul Rahova, fiind acuzat de frauda in valoare de 5 milioane de euro.