Dieta secreta a gladiatorilor! Cele doua lucruri pe care le mancau in fiecare zi daca supravietuiau in arena

Gladiatorii mancau 2 lucruri in fiecare zi.

Viata gladiatorilor nu era una foarte buna. Acestia traiau in medie mai putin de un an de cand ajungeau in arena si pana mureau. Gladiatorii erau practic niste sclavi, insa niste sclavi care insemnau bani, asa ca patronii lor incercau sa le ofere cele mai bune conditii pentru a progresa si a le aduce si mai multi bani.

Tot ce faceau gladiatorii era sa se antreneze si sa lupte in arena pentru amuzamentul oamenilor din vechiul imperiu roman. Pe langa antrenament, foarte importanta era si dieta, lucru despre care s-au stiut foarte putine pana recent.

Analiza scheletelor mai multor gladiatori a scos la lumina insa dieta acestora, care se impartea in doua categorii. Gladiatorii nou veniti primeau o amestecatura de fasole, pentru proteine, si orz, pentru carbohidrati, fiind o mancare ce nu era deloc buna la gust insa era foarte eficienta in cresterea in masa musculara si in obtinerea de energie pentru antrenament.

Gladiatorii ce depaseau un an treceau la alt statut si primeau, pe langa terciul de fasole cu orz, diferite alte alimente ca fructe, legume, ulei de masline si uneori chiar peste.

De altfel, in celebrul film Gladiatorul, cu Russell Crowe, este o scena cand acesta mananca alaturi de alti doi gladiatori, iar in imagine apare un castron cu un fel de terci, insa nu se specifica exact din ce e alcatuit.