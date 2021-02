"Diabolica, un cocktail devastator". Elena Ceausescu, prin ochii strainilor. Ce facea sotia dictatorului cand romanii mureau de foame

Fosta sotie a lui Nicolae Ceausescu a fost amintita de un cotidian elvetian printre cele mai importante partenere de viata ale dictatorilor de-a lungul timpului.

Jurnalistii elvetieni de la "Blick" au facut aceasta enumerare, iar Elena Ceausescu e la loc de cinste in topul femeilor care si-au pus cel mai mult amprenta asupra liderilor supremi, asa cum erau supranumiti, ca exemplu, Nicolae Ceasescu, Mao Zedong, Bashar al-Assad sau Ferdinand Marcos.

Extrem de interesanta e si descrierea facuta Elenei, cuvinte care ne permit sa realizam modul in care a fost perceputa sotia lui Nicolae Ceausescu in afara tarii. "Diabolica, megalomana si ambitioasa. Un cocktail devastator de personaje intruchipate de Prima Doamna a Romaniei, care era considerata la ea in tara cel mai important carturar din lume si mama tuturor romanilor. Cu toate acestea, ea nu l-a creat decat pe dobermanul Corbu, pe care il hranea cu biscuiti pentru catei adusi special din Anglia, asta in timp ce romanii mureau de foame", se arata in caracterizarea Elenei Ceausescu, cea care si-a pierdut viata la 73 de ani, impreuna cu sotul Nicolae in urma Revolutiei din 1989.