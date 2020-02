Dezvaluirile ULUITOARE ale celei mai cautate ACTRTITE de filme XXX! A fost cautata de "un fotbalist cu 43 de milioane de followersi!"

Una dintre cele mai populare actrite de filme pentru adulti a recunoscut interesul unui fotbalist celebru pentru ea.

Lana Rhoades este cea mai cunoscuta si de actualitate actrita de filme XXX. In ultimele ore a devenit protagonista celei mai recente polemici din lumea sportiva, dupa ce a recunoscut intr-un vlog ca "un fotbalist cu 43 de milioane de urmaritori pe retelele de socializare" a contactat-o trimitandu-i un mesaj in privat.

Ca agite si mai tare spiritele si situatia, Lana a recunoscut ca viseaza ca acel fotbalist faimos sa ii cumpere intr-o zi un apartament de lux, in valoare de 18 milioane de dolari in New York.