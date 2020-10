Dezvaluirile incredibile a celei mai populare actrite pentru adulti! Cel mai bun lucru care i s-a intamplat: inchisoarea! Confesiunile neasteptate

Lana Rhoades (24 ani) a facut o serie de dezvaluiri neasteptat de sincere legate de trecutul sau.

Pe numele real Amara Maple, Lana a avut probleme inca din adolesenta, iar viata sa nu a fost una usoara. Tanara a dezvaluit ca obisnuia sa ia parte la 'spargeri' si sa se drogheze cu heroina. Activitatea ei au dus-o in detentie chiar inainte sa termine liceul.

Lana a vorbit intr-un podcast numit 'Call Her Daddy' si a oferit cel mai sincer interviu.

"Am fost la inchisoare, eram tanara, aveam 16 ani...Am umblat cu oamenii care faceau lucruri ilegale. Sunt din Chicago, iar asta se intampla des acolo. Aveam un iubit care avea prieteni dubiosi, mai in varsta decat mine. Dadeau spargeri in case, iar eu stateam cu ei.

Nu am furat niciodata nimic, insa imi placea baiatul asta. Am fost arestata de 20 de ori inainte sa fiu inchisa. Cand eram mai tanara luam droguri extrem de puternice, eram pe o cale complet gresita.

Am fost la inchisoare, iar cand am iesit nu m-am mai drogat. Nici macar nu mai consumam alcool, iar de comis infractiuni nici nu se punea problema. Nu cred ca ajungeam astazi aici daca nu se intampla asa. Inchisoarea m-a salvat", a spus Lana Rhoades pentru podcast.

Tweet FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!