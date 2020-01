Dezvaluirile cutremuratoare ale Cristinei Topescu despre Stefan Banica: "E primitiv in relatia cu o femeie. Tinea un cutit mare sub haina si-mi spunea ca ma omoara!!" Ce s-a intamplat intre cei doi

Cristina Topescu si Stefan Banica Jr au avut o relatie tumultuoasa in urma cu mai multi ani.

Cei doi au trecut peste mai multe conflicte, dar n-au rezistat impreuna. Cristina Topescu a dezvaluit ca artistul traia la intesitate fiecare disputa de cuplu. Topescu nu s-a ferit sa povesteasca episoade picante din relatia lor.

"Cred ca nu m-a iubit nimeni atat de mult cum a facut-o el. De multe ori ii spuneam ca imi doresc sa ma iubeasca mai putin, dar sa ma respecte mai mult. Am avut o poveste pasionala. Pentru mine va ramane un om special. Stefan e impulsiv, primitiv in relatia cu o femeie. Ameninta, facea crize de gelozie urate, in care nu-si mai controla limbajul si jignea. A ramas de pomina un episod in care a venit sa ma ia de la televiziune si, ca sa ma convinga sa revin acasa, tinea un cutit mare de bucatarie sub haina si-mi spunea ca ma omoara daca in clipa aia nu merg cu el acasa", a povestit Cristina Topescu, citata de revista Ciao.

Cei doi au ramas in relatii bune dupa despartire si au continuat sa vorbeasca. Banica a fost unul dintre primii care au reationat in mediul online la aflarea disparitiei Cristinei Topescu.

"Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu", a scris Banica pe Facebook.