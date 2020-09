Dezvaluiri uluitoare din viata intima a uneia dintre cele mai tari actrite din filmele pentru adulti! A trait experiente ireale cu iubitii ei si a dat detalii complete

Riley Reid, una dintre cele mai cunoscute actrite din filmele pentru adunlti, a vorbit in ultimul ei vlog despre singuratate si despre suferintele pe care i le-au provocat fostii iubiti.

Actrita in varsta de 29 de ani crede ca aparitiile in firme pentru adulti au fost o piedica in viata ei personala. Riley se plange ca unii dintre iubitii ei au vrut sa fie cu ea doar pentru celebritate, in timp ce altii au facut-o sa treaca prin clipe dificile. De frica unui esec pe plan sentimental, Riley nu s-a simtit niciodata pregatita sa renunte la cariera ei din industria porno.

"Am avut probleme in relatii din cauza faptului ca stau foarte bine din punct de vedere financiar. Barbatii vor sa fie cu mine pentru ca sunt un star porno, asa ca e o mare provocare sa gasesc oameni care vor sa fie cu mine doar pentru ca sunt interesati de mine", a dezvaluit Riley.

Una dintre cele mai serioase relatii ale lui Reid a fost cu un barbat care i-a cerut in mai multe randuri sa iasa din industrie. Legatura a durat 2 ani: "Mi-a spus dupa ce ne-am despartit ca nu prea ii venea sa ma sarute din cauza meseriei mele. Mi s-a intamplat cu mai multi dintre iubitii mei chestia asta!"

Reid crede ca ii va fi imposibil sa aiba copii din cauza trecutului sau: "As fi ingrijorata pentru ei. Exista multa negativitate din partea celor din jur. Faptul ca eu fac filme pentru adulti i-ar afecta si pe ei, sunt sigura de asta!"