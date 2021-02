Dezvaluire soc! Vedeta care si-a luat tatal la bataie pe patul de moarte: "I-am dat un pumn!"

Paul Gascoigne, unul dintre fostii mari fotbalisti ai lumii, a relatat un episod senzational petrecut la moartea tatalui sau.

Acum in varsta de 53 de ani, "Gazza" e celebru in intreaga lume atat pentru cariera sa de jucator de fotbal cat si pentru viata extra-sportiva marcata de dependenta de droguri si alcool. Acum, Paul Gascoigne atrage din nou atentia asupra sa cu o dezvaluire senzationala facuta in presa britanica.

Astfel, confruntat in 2018 cu decesul tatalui, fostul fotbalist a avut o reactie socanta la capataiul parintelui. "Dupa ce murise, eram doar eu si el in camera de spital. Am sarit pe pat si i-am dat un pumn. L-am lovit cu capul si cu pumnul si m-am razbunat. Apoi am stat langa el si l-am imbratisat 45 de minute", a marturisit Gascoigne.

El a precizat ca a facut acest gest pentru "pacatele" comise de tatal sau de-a lungul vietii, inclusiv insistenta de a-l interna pe Paul in 2010 intr-o clinica de psihiatrie. Cei doi au fost foarte apropiati in perioada in care Gascoigne juca fotbal si l-a insotit pe fiul sau peste tot in lume. "Mi-a placut sa-l iau cu mine. Ma voi gandi la momentele frumoase petrecute impreuna, au fost mai multe decat cele rele. Probabil ca i-am cumparat tatalui meu vreo 80 de masini, 18 barci si case", a mai spus britanicul, exagerand usor cu privire la cifre.