Dezgustator! A fost idolul unei generatii de fani, dar acum nu mai vrea sa auda de copilul bolnav. Care e motivul

Un fost mare fotbalist de la inceputul anilor 2000 e acuzat de neglijenta taotala in relatia cu fiul sau grav bolnav.

Katie Price (42 de ani) e o celebra vedetea de televiziune si fotomodel din Marea Britanie, urmarita indeaproape de tabloidele din Regat. Cea mai trista poveste din viata ei e legata relatia de iubire cu fotbalistul Dwight Yorke, fost la celebra echipa Manchester United, cu care a facut un copil, pe Harvey.

Din pacate, acesta din urma s-a nascut in 2002 cu grave deficiente, inclusiv autism, avand in prezent, la 19 ani, intelegerea cognitiva a unui copil de doar 7 ani. Zilele trecute, intr-un documentar BBC, Katie si-a expus problemele pe care le are cu Harvey, pe care l-a internat recent intr-un centru special, cu scopul de a avea ingrijirea medicala necesara.

Eforturile supraomenesti ale mamei, care mai are patru copii, contrasteaza insa puternic cu ignoranta de care da dovada Dwight Yorke in toata aceasta poveste trista. De altfel, fostul fotbalist nici n-a vrut l-a inceput sa-l recunoasca pe Harvey ca fiu, fiind nevoit sa-l accepte doar in urma testelor ADN. Katie Price a precizat ca una dintre marile dorinte ale fiului sau este de a-si cunoaste mai bine tatal, pe care nu l-a vazut de la varsta de 4 ani, dar si fratele, Dwight Yorke devenind in 2017 inca o data tata.

Lipsa de responsabilitate a lui Dwight Yorke a fost taxata asa cum se cuvine pe retelele de socializare, o multitudine de oameni grabindu-se s-o incurajeze pe Katie si pe Harvey si, in acelasi timp, sa-l critice vehement pe Dwight York.