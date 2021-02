Dezastru pentru cel mai bogat om al planetei. Incredibil cati bani a pierdut intr-o singura zi

Omul de afaceri Elon Musk si-a pierdut titlul de cel mai bogat om al planetei ca urmare a unei investitii neinspirate.

S-a facut din nou rocada intre Elon Musk, fondatorul Tesla, si Jeff Bezos, conducatorul companiei Amazon, in ceea ce priveste persoana cu cea mai mare avere din lume. De aceasta data, cel care a scazut in clasament este Elon Musk, cel mai recent "pariu" financiar al magnatului dovedindu-se un esec de proportii.

Mai exact, Musk plateste tribut pentru prabusirea monedei digitale bitcoin, aflata intr-o scadere continua, in conditiile in care Tesla a achizitionat recent asemenea monede in valoare de 1,5 miliarde de dolari.

Per total, specialistii financiari au stabilit ca Elon Musk a "saracit" intr-o singura zi cu suma record de 15,2 miliarde de dolari. Pentru americanul de 49 de ani e insa o nimica toata, averea sa totala fiind estimata undeva in jurul a 180 de miliarde de dolari.