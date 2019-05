Detinutul tinut 35 de ani intr-o celula antifonata, cu lumina aprinsa non-stop, a murit! Ce a facut sa merite aceasta pedeapsa

Unul dintre cei mai mari criminali din USA a murit.

Thomas Silverstein, poreclit "Tommy Teribilul", a murit dupa 35 de ani de izolare ce suna mai degraba a tortura decat a pedeapsa.

Acesta era de 35 de ani la izolare, intr-o celula antifonata, care bloca orice sunet, perioada in care nu a parasit incaperea si nu a avut contact cu niciun om! Mai mult, barbatul statea cu lumina aprinsa in permanenta in celula, fiindu-i foarte greu sa doarma si, mai ales, sa isi dea seama cand trec zilele.

Pedeapsa a fost aplicata in urma cu 35 de ani, dupa ce a ucis cu un cutit un gardian al inchisorii in care era retinut. Tommy facea parte dintr-o banda care lupta pentru "suprematia albilor", avand la activ mai multe crime in spatele gratiilor.

Dupa ce a ucis gardianul, aceasta a primit o pedeapsa incredibil de dura, insa a reusit sa supravietuiasca in aceste conditii timp de 35 de ani.

Tweet Citeste si: