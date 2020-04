Detaliul care schimba tot ce s-a stiut pana acum despre coronavirus! Britanicii au dat semnalul: simptomele noi pe care le au copiii

Medicii din sistemul de sanatate britanic au primit informatii noi din partea autoritatilor dupa evaluarea mai multor copii cu simptome comune.

Doctorii au fost alertati de o crestere a cazurilor de copii cu sindrom inflamator in ultimele saptamani.

Conform Paediatric Intensive Care Society, sindromul e un semn al infectiei cu coronavirus intr-o faza avansata. De asemenea, tot mai multi copii diagnosticati cu COVID s-au plans de dureri abdominale, diaree si varsaturi.

Medicii au avertizat ca manifestarile sunt asemanatoare celor din socul toxic sau din boala Kawasaki, o afectiune inflamatorie care ataca vasele de sange si inima.

"Suntem ingrijorati de faptul ca un sindrom inflamator asociat COVID e prezent la copiii din Marea Britanie. In ultimele 3 saptamani, a existat o crestere a numarului de copii de toate varstele care prezinta sindrom inflamator si au nevoie de tratament la terapie intensiva. Cazurile au crescut atat in Londra, cat si in alte regiuni ale Marii Britanii", se precizeaza in mesajul primit de medici din partea autoritatilor, conform The Sun.