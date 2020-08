Detalii incredibile despre dictatorul Kim Jong-un! In ce stare teribila se afla unul dintre cei mai temuti oameni din lume

Un fost ajutor al lui Kim-Jong-un a facut dezvaluiri incredibile despre dictatorul nord-coreean.

Acesta ar fi in coma! Kim nu si-a mai facut aparitia in public de luni bune, alimentand speculatiile referitoare la starea sanatatii sale. Mai multe surse de presa din Asia au anuntat chiar ca dictatorul ar fi murit, informatie neconfirmata insa pana in acest moment.



Kim Yo-jung, sora sa, a primit din atributiile lui Jong-un.

Regimul se teme ca tara va fi aruncata in haos in urmatoarea perioada, anunta surse guvernamentale de la Phenian.

Chang Song-min, secretar politic al fostului presedinte sud-coreean Kim Dae-Jung in perioada in care acesta se afla in functie, spune ca a primit informatii referitoare la starea lui Jong-un.

"Mi s-a transmis ca e in coma, e inca in viata. Nu s-a luat inca o decizie in privinta persoanei care-l va urma in functie. Kim Yo-jong e bagata in fata, dar aspiratorul nu mai poate functiona prea mult", a spus Chang.

Politicianul spune ca imaginile in care a aparut Kim in ultimele luni sunt trucate de autoritatile de la Phenian. Kim e prea bolnav pentru a avea aparitii publice!