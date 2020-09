Detalii de ultima ora! Aceasta vloggerita cunoscuta de toata lumea si-a pierdut viata intr-un accident tragic! Ce i s-a intamplat

Momente teribile pentru familia si pentru iubitul vedetei!

Emily Hartridge si-a pierdut viata in urma unui accident incredibil! Tanara a murit anul trecut, insa rezultatele anchetei au fost publicate abia acum. Emily a suferit rani mortale in urma ciocnirii dintre scuterul ei si o masina utilitara. Emily avea pana la o roata, acesta fiind motivul pentru care a pierdut controlul scuterului. Politia a concluzionat ca moartea sa a fost accidentala. Femeia in varsta de doar 35 de ani se afla in Battersea, Londra, in drum spre un control medical. Emily si iubitul ei isi doreau sa fie parinti, astfel ca vedeta mergea la o consultatie intr-o clinica de fertilitate.



"Si-a pierdut viata imediat dupa accident. Scuterul nu era condus cum ar fi trebuit, Emily mergea prea repede, desi avea pana la o roata", a concluzionat raportul politiei publicat de BBC.

Emily Cartidge vorbea despre sex, relatii si sanatate mintala in vlogul ei, care era urmarit de peste 350 000 de oameni!