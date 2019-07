Descoperirea facuta de politisti, dupa ce l-au arestat pe cel mai musculos om din lume!

Shawn Rhoden a fost arestat.

Cel mai musculos om din lume, Shawn Rhoden, a fost arestat saptamana trecuta dupa ce a fost acuzat de viol. Stirea a zdruncinat din temelii lumea culturismului, Rhoden fiind campionul en-titre la Mister Olympia, cea mai prestigioasa competitie de culturism.

Acesta este in arest, iar politistii au inceput sa investigheze presupusul viol. Surpriza insa, dupa ce Rhoden a trecut doua teste ale politistilor. Acesta a trecut testul clasic cu poligraful, demonstrand ca nu minte cand spune ca nu a violat-o pe femeie, dar si un nou test inventat de politisti.

Noul test iti analizeaza retina in timp ce vorbesti, iar in momentul in care minti observa schimbarile ce denota acest lucru.

Culmea, Rhoden a trecut si acest test, asa ca sansele sa fie gasit nevinovat in cele din urma sunt din ce in ce mai mari!