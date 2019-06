Descoperire incredibila in portbagajul unei masini care a EXPLODAT in benzinarie. VIDEO

Explozia unui Peugeot in benzinarie a lasat in urma un praf alb suspect.

Masina unui dealer de droguri din Argentina a explodat intr-un moment complet nepotrivit.

Acesta a ajuns in benzinarie si astepta ca angajatul acesteia sa ii faca plinul. In acest timp, o explozie s-a produs pe bancheta din spate a masinii, iar luneta a fost sparta. In aer a fost pulverizat un praf alb, iar politistii veniti la fata locului au stabilit ca aceasta era cocaina.

Dealerii de droguri au apucat sa fuga insa, in ciuda exploziei. Toate scena a fost surprinsa insa de camerele de vedere ale benzinariei, iar acum cei doi barbati din masina sunt dati in urmarire.