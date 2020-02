Descoperire INCREDIBILA facuta de niste cercetatori! Persoanele care au avut mai mult de zece parteneri sexuali pot face cancer mult mai repede! Care este cauza

Ce descoperire au facut cercetatorii.

Persoanele care au avut mai mult de zece parteneri sexuali prezinta un risc mai crescut de cancer, potrvit unui nou studiu. La acest studiu realizat de cercetatori de la Anglia Ruskin University, din Marea Britanie, au participat peste 5000 de persoane cu varsta peste 50 de ani. Potrivit rezultatelor acestui studiu, femeile care au avut peste 10 parteneri de-a lungul vietii au prezentat cu 91% mai multe riscuri de a dezvolta o forma de cancer, in comparatie cu persoanele care au avut relatii sexuale cu o singura persoana.

In cadrul aceluiasi studiu, in cazul barbatilor riscul este de 69%. Acest sutdiu a fost publicat pe site-ul British Medical Journal Sexual and Reproductive Health. Formele de cancer asociate cu bolile transmisibile sexual sunt cele care contribuie la cresterea acesti risc general de tumori maligne.

