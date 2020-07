Descoperire de ultima ora a cercetatorilor: relatiile sexuale prelungesc viata partenerilor! Cum scad riscurile aparitiei unor boli grave

Relatiile regulate intre parteneri ajuta la prelungirea vietii, sustin cercetatorii americani.

Sexul macar o data pe saptamana injumatateste riscul unei morti premature, a descoperit un studiu recent, preluat de The Sun. Relatiile intime regulate scad riscul de cancer, dar si pe cel al dezvoltarii unor boli de inima.

Conform oamenilor de stiinta, un act sexual este echivalentul unui exercitiu fixic de intensitate moderata si are beneficii similare pentru sanatate.

In studiul realizat de Universitatea din Washington au fost evaluati 15 269 de adulti cu o varsta medie de 39 de ani. Oamenii au fost 'urmariti' timp de 11 ani.



72% au spus ca au relatii sexuale macar o data pe luna, in timp ce 36% au spus ca se iubesc cu partenerul in fiecare saptamana. Pe parcursul studiului, 228 de persoane au murit, dintre care 29 din cauza afectiunilor cardiovasculare si 62 de cancer.

Cu cat mai mult sex au facut participantii, cu atat a scazut riscul ca ei sa-si piarda viata prematur, a descoperit Universitatea din Washington. Cei care au spus ca fac sex saptamanal au sanse cu 50% mai mari sa aiba o viata mai lunga decat cei care au dezvaluit ca fac sex o data pe an sau chiar mai rar. De asemenea, sunt cu 21% mai putin expusi la boli cardiovasculare si cu 69% mai 'aparati' in fata cancerului.

In timpul sexului, corpul produce compusi care cresc sanatatea creierului si stimuleaza activitatea celulelor care apara organismul. Acestea scad riscul de cancer si de infectii virale, previn infectiile plamanilor si imbunatatesc starea generala a pacientilor care sufera de boli cronice, cum ar fi si astmul.