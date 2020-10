Declara cu TARIE ca NU EXISTA Covid-19, dar a luat virusul si a MURIT! Cazul unui cunoscut influencer a SOCAT PLANETA: stirea face inconjurul lumii

Celebrul influencer Dimitriy Stuzhuk, cu peste 1.1 milioane de urmaritori pe Instagram, a murit in urma infectarii cu Covid-19.

Dimitriy Suzhuk (33 de ani), un celebru influencer si instructor de fitness, era convins in urma cu ceva timp ca noul coronavirus nu exista. Cu toate acestea, Dimitriy a luat virusul intr-o calatorie din Turcia, iar in scurt timp a pierdut lupta cu viata.

Acesta era tata a trei copii si decesul a fost facut chiar de fosta sa sotie, Sofia Stuzhuk.

Inainte ca influencerul ucrainean sa isi dea ultima suflare, a postat o imagine din spital pe Instagram si a incercat sa avertizeze pe toata lumea:

"Vreau sa impartasesc modul in care m-am imbolnavit si sa avertizez puternic pe toata lumea. Am fost unul care credea ca virusul nu exista... Pana cand m-am imbolnavit. M-am simtit rau in a doua zi din Turcia. M-am trezit la miezul noptii, deoarece aveam gatul umflat si aveam probleme cu respiratia. In acelasi timp, ma durea putin stomacul. A doua zi am imnceput sa tusesc, dar nu am facut temperatura. Am crezut ca ar putea fi consecintele antrenamentului de sport, schimbarile climatice si nutritia, plus dormitul cu aerul conditionat deschis.

Dupa ce m-am intors din Turcia, m-am dus imediat sa fac diverse teste, sa fac o ecografie si pentru orice eventualitate m-am decis sa fac si un test pentru Covid. S-a dovedit a fi pozitiv. Mi s-a prescris un tratament si am fost spitalizat. Spitalul este complet plin de oameni, unii dintre ei sunt ingrijiti pe coridor. Nu e mancare, hartie. Nimeni nu m-a avertizat despre asta. Voi face o postare dedicata despre sistemul medical din tara noastra.

Avand in vedere toti acesti factori, decid ca va fi mai convenabil si mai confortabil sa fiu ingrijit la distanta, acasa, unde am conditiile pentru un tratament normal. La urma urmei, pot contacta oricand serviciile potrivite.

Starea mea este stabila", declara Dimitriy, fix cu 3 zile inainte sa-i fie anuntat decesul.

Deci acesta respira cu ajutorul aparatelor, s-a externat din spital pentru a merge sa fie ingrijit acasa, insa unde nu a stat decat foarte putin timp. Potrivit Daily Star, starea lui s-a inrautatit din nou si a fost dus de urgenta la spital, unde a pierdut lupta cu viata din cauza unor complicatii cardiace.

Tweet coronavirus Citeste si: